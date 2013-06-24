Про це йдеться у Висновку Єврокомісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі.

«Україна досягла значного прогресу у виконанні євроінтеграційних зобов’язань у митній справі, про що свідчить висока оцінка Єврокомісії. Це підсумок консолідованої багаторівневої роботи Міністерства фінансів, Держмитслужби у співпраці з міжнародними партнерами з гармонізації українського митного законодавства і законодавства ЄС, приєднання до спільної транзитної системи та NCTS.

Наступні наші завдання — це повне виконання положень Угоди про асоціацію з ЄС у митній галузі, підготовка нового Митного кодексу України, що повністю відповідатиме Митному кодексу ЄС, упровадження ІТ-рішень на основі MASP-C, удосконалення адміністрування митних платежів, підвищення ефективності протидії митним правопорушенням, криміналізація контрабанди товарів, вибудовування сучасної митної системи, яка спроможна реагувати на виклики сьогодення», — зазначив заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Європейська комісія надала високу оцінку готовності України до виконання розділу 29: митний союз — четвертий рівень підготовки із п’яти (до п’ятого рівня увійшов єдиний захід з надання цифрових сервісів для населення).

«Активізація євроінтеграційної роботи дала змогу впровадити митний безвіз, оновити законодавче регулювання, схвалити важливі рішення уряду для подальшої синхронізації роботи української та європейської митниць. Упровадження митних норм і практик, які відповідають стандартам ЄС, — стратегічний напрям роботи української митниці, що забезпечить можливість виконувати обов’язки членства в ЄС», — повідомив заступник голови Державної митної служби Владислав Суворов.

У контексті євроінтеграційних процесів у Висновку Єврокомісії відзначено такі основні досягнення України в митній сфері:

— стала членом Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами 1 жовтня 2022 року;

— підключена до загальної митної інформаційної системи ЄС (CCN) та використовує Нову комп’ютеризовану транзитну систему (NCTS);

— виконала майже 80% своїх митних зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС, зокрема у ключових сферах транзиту, системи спрощень, гарантування та прав інтелектуальної власності;

— діє національна програма АЕО;

— Україна є договірною стороною Конвенції Пан-Євро-Мед про правила походження товарів;

— законодавство про контроль за культурними цінностями гармонізовано із правилами ЄС.

Подальші кроки, які необхідно здійснити Україні відповідно до Висновку Єврокомісії:

— доопрацювання ІТ-системи для надання авторизацій;

— підвищення рівня використання програми АЕО для успішної оцінки та взаємного визнання із програмою АЕО ЄС;

— остаточне узгодження митного законодавства України із законодавством ЄС (необхідно гармонізувати приблизно 20% правової бази в митній галузі із правилами ЄС та узгодити Митний кодекс України з Митним кодексом ЄС);

— розвиток та вдосконалення митних ІТ-систем — пріоритет на найближчі роки;

— удосконалення поточних процедур та методів роботи в деяких операційних сферах для покращення імплементації та дотримання митного законодавства, адаптованого до вимог ЄС;

— роз’яснення та усунення відмінностей за напрямом захисту прав інтелектуальної власності.

Здобутки в напрямі європейської інтеграції — підсумок спільної роботи Мінфіну і Держмитслужби за сприяння Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами (EU4PFM), команд підтримки реформ при Міністерстві фінансів та Держмитслужбі.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»