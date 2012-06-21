Європейський парламент на засіданні у Страсбурзі затвердив новий склад Європейської комісії. Схвалення нового складу підтримав 461 депутат, проти проголосували 157 і 89 утрималися.
Новий склад Єврокомісії має розпочати п’ятирічну роботу 1 грудня 2019 року. Однак доти нову Єврокомісію мають формально призначити лідери держав і урядів країн-членів ЄС. Уперше президентом Європейської комісії буде жінка — колишній міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн, яка змінить Жана-Клода Юнкера.
У новому складі Єврокомісії буде найбільша кількість жінок на посадах комісарів — 11. І 15 чоловіків, повідомляє УНІАН. Посаду високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики обійме представник Іспанії — колишній міністр закордонних справ Жозеп Боррель. Він змінить Федеріку Могеріні. Посаду комісара Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства і розширення обійме представник Угорщини Олівер Варгеї, який змінить Йоганнеса Гана.