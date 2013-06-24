Попри загрозу нової хвилі пандемії, яку з високою ймовірністю спричинить новий штам коронавірусу «Омікрон», Європа намагається відзначити Різдво, зберігши всі його головні традиції. У більшості європейських міст працюють різдвяні ярмарки, на вулицях продають гаряче вино, смажені каштани й солодощі, яскраво прикрашені вітрини магазинів приваблюють покупців, відкрито ресторани й бари, а квитки на авіарейси чи поїзди на святкові дати було розкуплено заздалегідь. Люди не приховують радості, що цього року вони можуть нормально святкувати Різдво. Проте окремі розпорядження урядів деяких країн ЄС свідчать, що після розслаблених святкових вихідних знову настануть дні епідемічних обмежень.

У Німеччині з 28 грудня набудуть чинності посилені обмеження на контакти людей. Жителі країни, які зробили щеплення або перехворіли на коронавірусну недугу, зможуть у приватному порядку зустрічатися групами до десяти осіб, а для нещеплених і далі діятимуть жорсткіші правила. Культурні й масові заходи проводитимуть без глядачів. Як заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, Німеччині поступово вдалося взяти під контроль ситуацію під час четвертої хвилі пандемії. Та з огляду на поширення «Омікрону» існує загроза п’ятої хвилі. Тому влада Німеччини сконцентрується на бустерній вакцинації і збирається до кінця січня 2022 року зробити 30 мільйонів щеплень бустерною дозою.

На різдвяному базарі Брюсселя на культовій Ринковій площі в будні й вихідні повно відвідувачів. І хоч барвистий натовп на вигляд нібито безтурботний, насправді ярмарок проходить відповідно до епідемічних вимог. Територію ярмарку обгороджено, і туди пускають лише тих, хто має ковід-сертифікат або негативний тест на коронавірус. Люди рухаються між барвистими ятками й розкладками лише в одному напрямку, а увечері, коли потік відвідувачів зростає, вхід на ярмарок перекривають.

За лічені дні до Різдва влада Бельгії оголосила про запровадження нових обмежувальних заходів, які, як сподіваються в уряді, уповільнять поширення «Омікрону».

«Усе, що ми знаємо про «Омікрон», не вселяє оптимізму. За оцінками експертів, цей варіант дуже скоро стане домінувати у країні. Тому маємо бути ще обережнішими, ніж досі», — сказав прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо. Із 26 грудня у країні буде зачинено кінотеатри, театри й концертні зали. Бібліотеки, музеї та спортивні заклади працюватимуть. Під заборону потраплять усі заходи на відкритому повітрі, зокрема різдвяні ярмарки й майданчики зимових розваг. Шопінг у компанії потрапив під заборону, і покупки в магазинах можна буде робити лише удвох, а магазини мають дотримуватися правила: один клієнт на 10 квадратних метрів. У Бельгії буде чинною норма дистанційної роботи чотири дні на тиждень.

«Наша мета полягає в тому, щоб запобігти навантаженню на систему охорони здоров’я і забезпечити відкриття шкіл після канікул 10 січня», — наголосив Александер Де Кроо.

Влада Нідерландів вдалася до радикальних кроків, не чекаючи завершення різдвяних свят. З початку цього тижня у країні закрили магазини, ресторани, бари, спортивні клуби, перукарні щонайменше до середини січня. Прем’єр-міністр країни Марк Рютте назвав цей крок неминучим, оскільки штам «Омікрон» поширюється в Нідерландах з надзвичайною швидкістю.

Уряд Франції поки що не оголошував про нові обмежувальні заходи, проте заборонив в’їзд у країну громадянам Великої Британії, де зафіксовано найбільшу в Європі кількість хворих з «Омікроном», — понад 30 тисяч.