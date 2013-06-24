Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон в рамках робочої поїздки до Брюсселя. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорили безпеку газопостачання до Європи цієї зими, шляхи зміцнення енергетичної безпеки на тлі війни росії проти України.

Герман Галущенко підкреслив визначну роль атомної енергетики для забезпечення енергобезпеки і наголосив на готовності України збільшувати експорт електроенергії до Європи.

«Збільшення експорту стане значним кроком до витіснення кривавих російських енергоресурсів з європейського ринку. Це буде win-win ситуація, адже Європа отримає електроенергію для заміщення російського газу, а Україна своєю чергою – гроші для підтримання ліквідності ринку електроенергії», - зазначив Міністр.

Кадрі Сімсон підтвердила, що цього тижня має бути прийнято рішення про подвоєння обсягів електроенергії, яку імпортують з України європейські держави. Крім того, до кінця року буде збільшено реверсні поставки газу з країн ЄС в Україну.

У ході зустрічі також йшлося про співпрацю України і ЄС у сфері відновлюваної енергетики і, зокрема, відновлюваних газів.

«У наших спільних планах розвиток відновлюваних джерел енергії вкупі з біометаном і воднем. Україна має значний потенціал виробництва біометану, зараз ми працюємо над створенням повноцінного ринку цього біопалива. Водень також має значні перспективи – ЄС вже визначив Україну одним з ключових партнерів у розвитку водневої енергетики», - наголосив Герман Галущенко.

Він подякував Кадрі Сімпсон за постійну підтримку України і невтомну боротьбу проти російської енергетичної агресії.

«Кожен день приносить нові виклики, але тільки разом ми зможемо перемогти на нашому спільному енергетичному фронті. Європа підтримує Україну, Україна посилює Європу», - підсумував Герман Галущенко.