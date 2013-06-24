Підтримку євроінтеграційних прагнень України та посилення санкцій проти рф обговорили у Києві Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, Перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко, заступник голови ВРУ Олена Кондратюк та Президент Європейського Парламенту Роберта Мецола. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Кожен день війни Європарламент підтримував і продовжує підтримувати нашу державу в боротьбі за свободу та спільні цінності. Цей візит — чергове свідчення наших міцних відносин», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр у розмові з Робертою Мецолою наголосив, що Україна повністю готова до наступного кроку у відносинах із Європейським Союзом. Наша держава розраховує завершити всі бюрократичні процедури в найкоротші терміни.

Очільник Уряду подякував Європарламенту за підтримку надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги, а також за заклик розширити сферу дії санкцій Європейського Союзу проти росії.

«Україна зі свого боку закликає партнерів оголосити черговий пакет санкцій проти країни-агресора, а також виробити механізми запобігання обходу обмежувальних заходів із попередніх пакетів», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Зокрема, сторони обговорили необхідність:

• обмежити імпорт найважливіших російських експортних товарів, включаючи нафту й газ;

• значно розширити секторальні санкції та збільшити кількість банків, відключених від міжнародних фінансових систем, у тому числі SWIFT;

• закрити порти для російських суден і для суден, останній або наступний порт заходу яких знаходиться в рф.

Українська сторона також закликає продовжити тиск на російських високопосадовців та олігархів шляхом не лише арешту, але й конфіскації їхнього майна та статків у Європі.

«Ми маємо бути впевненими, що це майно не буде втрачено і в майбутньому може стати предметом репарації», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив, що тільки у єднанні, спільним фронтом узгоджених дій цивілізований світ може зупинити росію.