Заборона використання диких тварин у цирках на території ЄС — компетенція національних урядів країн-членів, заявляє Єврокомісія. Більшість цих країн уже ухвалили законодавство, яке обмежує використання будь-яких або лише диких тварин у цирках, бо це відображає думку суспільства. Таких обмежень не ухвалили Франція, Німеччина, Італія та Іспанія. А Чехія, Фінляндія й Угорщина заборонили використовувати в цирку лише деякі види диких тварин.

Неурядова європейська організація Stop Circus Suffering зібрала мільйон підписів під петицією, яка вимагає, щоб циркові програми не містили номерів з дикими тваринами. У Європарламенті представники всіх політичних груп висловилися за запровадження такої заборони на законодавчому рівні. Та в Єврокомісії не мають твердої позиції із цього приводу. Під час останнього сесійного тижня, виступаючи у Європарламенті, єврокомісар з питань антикризової політики Янез Ленарчич визнав, що використання диких тварин у цирках викликає занепокоєння, оскільки ставить під загрозу їхнє здоров’я та життя. Чиновник зазначив, що більшість держав-членів уже запровадили на це повну або часткову заборону. Тому Єврокомісія вважає, що це питання не мають вирішувати на рівні ЄС.

Утім, його відповідь не задовольнила євродепутатів. На їхню думку, якщо повна чи часткова заборона на використання диких тварин у цирках існує в 23 країнах-членах, то це підстава для такої заборони на території всього ЄС. У цирках диких тварин тримають у неволі й змушують їх вести неприродний спосіб життя. Крім того, використання видів, що перебувають під загрозою зникнення, сприяє незаконній торгівлі рідкісними тваринами. Тому позиція Єврокомісії спричинила обурення і розчарування багатьох євродепутатів.

«Єврокомісія проігнорувала думку понад мільйона громадян, які підписали петицію і хочуть покласти край марним стражданням тварин. ЄС має моральний обов’язок відповісти на прагнення людей», — заявила італійська євродепутатка від групи зелених Елеонора Еві. Вона переконана, що дикі тварини мають жити на волі, а не в умовах, коли їх постійно перевозять з місця на місце в тісних клітках і дресирують за допомогою фізичних покарань. «Настав час покласти край цьому варварству, якому немає місця у ХХІ столітті», — наголосила політик.