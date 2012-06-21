Днями зі Львова до угорської столиці виїхала мобільна англомовна інтерактивна атракційна виставка-лабіринт Franko from A to Z. Її завдання — доступно розповісти про факти із життя й творчості Івана Франка європейцям та українцям. Проєкт втілено за підтримки Українського культурного фонду.
А передувала акції книжка — абетка-енциклопедія Богдана та Наталії Тихолозів українською мовою «Франко від А до Я». Друком видання вийшло 2016 року. Це була спроба розповісти про знакову для української культури людину у свіжий нетрадиційний спосіб — у формі яскраво ілюстрованого своєрідного артбуку, до творення якого долучилися одні з найкращих українських книжкових графіків творчої майстерні «Аґрафка» Андрій Лесів і Роман Романишин. Книжка зібрала нагороди в Україні й поза її межами, зокрема у Братиславі на Міжнародному бієнале книжкової ілюстрації.
Богдан Тихолоз нині директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка. Розповідає, що часто виникає потреба навіть у Франковому домі достукатися до широкої авдиторії, розповісти факти про українського генія. Тож виник задум продовжити життя абетці-енциклопедії «Франко від А до Я» в новій формі.
Вирішили перетворити книжку на 3D-об’єкт — виставку-лабіринт. Адже кожна людина — загадка, а видатна особистість і поготів. Узялися не лише створити пересувну експозицію, а й повезти її Європою, зокрема тими країнами й містами, де бував Іван Якович. Ідеться про Відень, Будапешт, Любляну, Загреб.
Виставка-лабіринт — інформаційний квест і атракція водночас. Це споруда, яку монтують на основі металевих конструкцій загальною площею 66 квадратних метрів розміром 11х6 метрів, завбільшки з невеликий будиночок висотою 2,5 метра, в якому є вхід-вихід. Коли відвідувач заходитиме в лабіринт, то рухатиметься згідно з англомовною абеткою. Тут на кожну літеру знайде факти із життя і творчості Івана Франка, дуже цікаві атракційні зображення, з якими може взаємодіяти. Деякі елементи будуть не лише інтерактивні, а й рухомі, до них можна доторкнутися. Щоб знайти вихід з лабіринту, треба пізнати Івана Франка від A до Z.
Проєкт супроводять два великі каталоги (німецькою та англійською мовами) — версії, адаптовані до українського видання книжки «Франко від А до Я». Організатори виставки-лабіринту підготували промоційну продукцію, яка у стислій та яскравій візуальній формі розповідає про видатного українського письменника і вченого.
Упродовж жовтня виставку-лабіринт Franko from A to Z покажуть просто неба, крім Будапешта, в інших європейських столицях: Відні, Загребі та Любляні. Львів ознайомиться з нею вже навесні.