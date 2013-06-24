61% громадян ЄС вірить, що війна закінчиться на користь України. Про це, як пише «Європейська правда», свідчать підсумки опитування Еupinions.

Найбільше тих, хто вірить у перемогу України, в Польщі — 81%. Найбільш скептично налаштовані громадяни Італії, але й там в перемогу України вірить більш як половина громадян — 51%. У Німеччині в перемозі України переконані 55% опитаних.

Загальноєвропейське опитування показало, що 68% респондентів розглядають вторгнення в Україну як напад на Європу загалом. Частка тих, хто погоджується із цим твердженням, у кожній країні-члені ЄС коливається від 64% у Бельгії до 79% у Польщі.

Більшість громадян ЄС, які взяли участь в опитуванні, вважають, що Україна захищає цінності, які поділяють усі європейські країни. Частка тих, хто погоджується із цим твердженням, у кожній країні-члені ЄС коливається від 59% у Німеччині та Італії до 72% у Польщі.

Керівник Еupinions Ізабелл Гоффманн зазначила, що єдність — важливий сигнал, а спільні цінності — наріжний камінь підтримки, що надають Україні ЄС та його країни-члени.