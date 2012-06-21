Європейська комісія визнала еквівалентність цифрових COVID-сертифікатів Євросоюзу та України. Відповідне рішення набуло чинності 20 серпня. Тобто ЄС офіційно прирівняв українські COVID-сертифікати в мобільному застосунку «Дія» до європейських. Це як маленький безвіз, що дасть змогу вакцинованим українцям не відчути або мінімально відчути обмеження, які спричинила пандемія, під час подорожей у ЄС.

На брифінгу віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що коли у квітні цього року ЄК оприлюднила рішення про запровадження «зеленого» COVID-сертифіката, відбулося спілкування з керівництвом ЄК, чим було започатковано спільний процес визнання українських сертифікатів.

«Це стало важливою політичною домовленістю, реалізація якої була б неможливою без ефективної та надшвидкої роботи вітчизняних державних інституцій. Маємо євроінтеграцію в дії, адже рішення ЄК — визнання ефективності наших інституцій і довіри до них. Ідеться про роботу МОЗ, інструменти, що запроваджує Мінцифри, визнання високого рівня захисту персональних даних, що обробляють держсистеми», — зазначила Ольга Стефанішина.

Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас зауважив: «Цифровий світ — це добре. Внутрішній цифровий COVID-сертифікат ЄС запроваджено лише 1 липня цього року, і вже нині Україну приєднано до цієї системи, вона була підготовленою до цього (має успіхи в діджиталізації) і налаштована на співпрацю. Добре, що у вашій державі вакцинація набирає обертів, у чому є особиста заслуга очільника українського МОЗ. Сподіваюся, що рішення ЄК також мотивуватиме українців вакцинуватися».

Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав рішення ЄК історичним для цифрової України: «Наша країна однією з перших у світі інтегрувалися до єдиного цифрового європейського ринку в контексті COVID-сертифікатів. Тобто Європа прийматиме українські документи, і це дуже важливо, бо Україна набирає темпів цифровізації. Конкретні перемоги свідчать, що наша держава правильно та ефективно рухається до звання найзручнішої з точки зору взаємодії з людиною. Завдяки рішенню ЄК українські прикордонники зможуть перевіряти на кордоні чинність документів, які пред’являтимуть європейці».

COVID-сертифікат підтверджуватиме пройдену вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусної хвороби.