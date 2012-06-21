Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



Європейський марсіанський орбітальний апарат Trace Gas Orbiter (TGO), запущений в рамках місії ExoMars, надіслав на Землю фотографію незвичайного зсуву довжиною п’ять кілометрів. Зсув стався біля краю 35-кілометрового кратера в районі гори Еоліда на Марсі. Пресреліз розміщено на порталі Європейського космічного агентства ESA.

Зсуви трапляються як на Землі, так і на Марсі, це небезпечне природне явище, зміщення мас гірських порід під впливом власної ваги, підмив схилу, перезволоження, сейсмічні поштовхи та інших подібні процеси, їх частота і широта залежить від поточних умов навколишнього середовища. На Марсі вони бувають різних форм і розмірів, але для розуміння всіх цих процесів вчені за потребою використовують земні аналоги.

Для цього конкретного зсуву зона обвалення, звідки спускався матеріал, трохи виходить за рамки знімка, хоча сам зсув демонструє деталі у всіх подробицях, таких як поздовжні борозенки і гребені потоку. Ударні кратери, розташовані вже зверху зсуву, вказують на те, що ця подія далеко не недавня, але встановлення точної дати його утворення залишається складним завданням.

Trace Gas Orbiter прибув до Марса у 2016 році, а повноцінну наукову діяльність розпочав тільки в 2018-му. Орбітальний апарат не тільки надсилає вражаючі зображення, але і займається вивченням атмосферних потоків над планетою, складає карту її поверхні і, зокрема, місць, потенційно багатих водою. Він призначений також для ретрансляції даних в ході реалізації другої місії ExoMars, коли на планету прибуде марсохід Rosalind Franklin і посадкова платформа Kazachok. Ця експедиція запланована на 2023 рік.