Сьогодні, 4 серпня, українські COVID-сертифікати у додатку "Дія" пройшли технічне оцінювання з боку Європейського Союзу.

Технічна команда ЄС успішно оцінила терміни реалізації, та відповідність сертифікатів європейським стандартам, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Залишився останній момент — політична частина взаємовизнання. Тобто погодження сертифікатів Єврокомісією та підписання відповідних угод. Такі проєкти є справжнім доказом інтеграції України з ЄС", – йдеться у повідомленні.

Проєкт реалізували за підтримки Євроделегації, програми EU4Digital і програми EGAP, що фінансується Швейцарією. Згодом підпишуть меморандум, який дозволить українцям подорожувати з сертифікатами.

"Наша команда ніби повернулася у студентські часи та, затамувавши подих, очікувала на результати вирішального вступного іспиту", – написав у Facebook перший заступник глави Мінцифри Олексій Вискуб.

В Україні триває бета-тестування міжнародних COVID-сертифікатів, розроблених відповідно до вимог Євросоюзу та ВООЗ. Документ можна буде отримати в застосунку "Дія" та у сімейного лікаря. Інформація, що міститиметься в цьому документі, залежить від підстав його отримання. Підставами формування такого сертифікату може бути інформація про: вакцинацію пацієнта проти COVID-19; клінічні показники, які свідчать, що пацієнт перехворів на COVID-19; негативний результат ПЛР-тесту.