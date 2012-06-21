Європейський союз випередив Сполучені Штати Америки за кількістю вакцинованих від коронавірусу. Мова про відсоток людей, які отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє Associted Press. У країнах Євросоюзу першу дозу вакцини отримали щонайменше 55,6% населення, а от у Сполучених Штатах цей показник зараз становить 55,4% від кількості населення.

Євросоюз вперше випередив Штати за відсотком щеплених. Однак США наразі лідирують за кількістю повністю вакцинованих людей. У Штатах цей показник становить 48%, а в країнах ЄС – 42% населення.

Відставання Євросоюзу від США було пов'язане з тим, щоб європейські країни на початку використовували більш обережний підхід до вакцинації, тому вакцинальна кампанія розгорталася повільніше, ніж в Штатах.

Вакцинацію проти коронавірусу можуть запустити в українських аптеках. Поки опрацьовують нормативні моменти. Наразі ця ідея знаходиться на етапі розробки.