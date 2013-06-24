Європейську інтеграцію України та майбутнє післявоєнне відновлення обговорив під час зустрічі в Києві Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль із прем’єрами Албанії Еді Рамою та Чорногорії Дрітаном Абазовичем.

«Вдячні за підтримку надання нашій державі статусу кандидата в члени Євросоюзу, — наголосив глава українського уряду і зауважив, що для нас європейська перспектива важлива так само, як зброя, санкції проти агресора та фінансова підтримка: — Адже ми захищаємо не лише свою країну, а європейські кордони та демократію». Глава уряду Чорногорії зазначив, що цей візит — політична й моральна необхідність бути з українцями в цей час. Дрітан Абазович наголосив, що Україна може розраховувати на підтримку Чорногорії та Північної Македонії в питанні євроінтеграції.

Еді Рама підкреслив, що Албанія теж підтримує кандидатство України в Європейському Союзі та прагне долучитися до майбутньої відбудови зокрема міста Ірпінь. Прем’єр-міністр висловив готовність допомагати в реабілітації українців, які постраждали від війни.