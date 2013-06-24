Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що з грудня країна починає вакцинацію третьою бустерною дозою вакцини громадян, старших за 50 років. А із середини грудня ковід-паспорти осіб, старших за 65 років, будуть чинними лише в разі отримання третьої дози вакцини.

Система ковід-сертифікатів діє у Франції ще з літа. Вони потрібні для проїзду у громадському транспорті, відвідування ресторанів і закладів культури. Носіння масок залишається обов’язковим у школах, громадських місцях і транспорті.

«У Європі почалася п’ята хвиля пандемії», — заявив Еммануель Макрон, посилаючись на дані ВООЗ. Він зауважив, що у Великій Британії та Німеччині щодня реєструють до 30 тисяч нових хворих на COVID-19.

Президент не обіцяв своїм громадянам послаблення правил щодо COVID-19 найближчим часом, хоча це й дуже важко усвідомлювати. Він закликав до відповідальності 6 мільйонів французів, які ще не отримали жодної дози вакцини, і додав, що «нам доведеться жити з вірусом доти, доки все населення планети не буде вакциновано».

На сьогодні більшість європейських країн знову намагаються стримати новий спалах коронавірусу. Планетою крокує його варіант Delta, який вирізняється стрімким поширенням і тим, що вражає переважно молодь. Ситуація ускладнюється і тому, що уряди країн налаштовані стримати чергову хвилю без повторного запровадження жорстких локдаунів, сподіваючись на захист вакцини. Та попри успішні показники вакцинації в ЄС, у багатьох країнах вони так і не сягнули необхідного мінімального порога 75% населення. Тому з настанням холодів і зростанням статистики захворюваності європейські уряди поступово повертають обмежувальні заходи, які було скасовано влітку.

Цього тижня в Австрії оголосили про заборону невакцинованим людям відвідувати ресторани й готелі. В Ісландії знову запровадили маски та правила соціального дистанціювання. А Данія, яка у вересні повністю скасувала всі коронавірусні обмеження, оголосивши, що COVID-19 більше не є «хворобою, яка становить критичну загрозу для суспільства», теж повертається до обмежувальних заходів.