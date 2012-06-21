Другий транш макрофінансової допомоги Європейського Союзу буде надано Україні відразу після того, як у країні будуть виконані кроки щодо зміцнення верховенства закону і реформування судової системи.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" сказав віце-президент Європейської комісії з міжвідомчих відносин і прогнозування Марош Шефчович.

«Дуже важливо бачити рішучість керівництва України реформувати судову систему, відповідно до рекомендації Венеціанської комісії. Ми також вітаємо прихильність Президента Зеленського боротися з впливом олігархів у політичному та економічному житті України. Всі ці кроки, про які я говорив, дійсно зроблять Україну більш сильною, стійкою. Крім того, це принесе іншу підтримку через макрофінансову допомогу. Торік у грудні були надані 600 млн євро, і я думаю, що, коли всі ці кроки, про які я згадав, будуть виконані, відразу після цього буде надано другий транш", - додав Шефчович.

Крім того, він наголосив, що досягнення України за останні три десятиліття були дуже вражаючими.

"У вас було багато проблем, у вас було вторгнення, анексія вашої території. Як ви знаєте, ЄС завжди був на вашому боці. Якщо ви подивитеся на макрофінансову допомогу в розмірі 16 млрд євро - я думаю, що це найбільша допомога, яку отримала Україна. І ми готові продовжувати ці зусилля. ... Ви досягли значного прогресу в реформуванні медіасфери, державного управління, боротьбі з корупцією, макроекономічній стабілізації", - пояснив Марош Шефчович.