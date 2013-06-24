Євросоюз від лютого надіслав в Україну понад 77 тисяч тонн допомоги, і солідарність Європи лише зростає з часом.

Про це написала у Твіттеріпрезидент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Укрінформ.

«З лютого ЄС поставив в Україну понад 77 000 тонн необхідної допомоги. Вона включає життєво важливі поставки, таки як медикаменти, продовольство, обладнання для тимчасового притулку, а також протипожежні машини та мобільні госпіталі. Солідарність Європи з Україною стає лише сильнішою», - зазначила президент Єврокомісії.

Як повідомлялося, від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну країни ЄС прийняли на своїй території мільйони українських біженців. ЄС виділив Україні допомогу в обсязі понад 19 мільярдів євро у нинішньому році та погодив надання макрофінансової допомоги (МФД+) у 18 мільярдів євро у 2023 році.

Коли російська армія почала завдавати цілеспрямованих ударів по критичній інфраструктурі України, країни ЄС розпочали цільові поставки в Україну генераторів, трансформаторів для відновлення зруйнованих електромереж, предметів першої необхідності для населення.