Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
У четвер, 27 березня Закарпаття зустрічало своїх захисників – військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, які повернулися до місць їхньої постійної дислокації після виконання бойових завдань на Сході України. Від другої половини 2018-го до початку 2019 року закарпатські гірські штурмовики перебували в районі проведення Операції об’єднаних сил.
В містах Мукачево, Ужгород і Виноградів бійців вітали з поверненням керівники області, міст і районів, народні депутати, представники духівництво і громадськість, родичі та друзі.
– Ми не віддали окупантові жодного сантиметра української землі, проте заплатили за це високу ціну, втративши наших бойових побратимів, – наголосив командир бригади, Герой України Сергій Собко.
Пам’ять про військовослужбовців, які віддали життя за рідну землю, присутні на заходах вшанували хвилиною мовчання. За виявлені військовими мужність і героїзм їх нагородили відзнаками Міністерства оборони та командування, подяками та почесними грамотами обласної державної адміністрації та обласної ради. Бійцям вручили також спеціальну відзнаку 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади «Срібний едельвейс». Багато дітей захисників України командування бригади нагородило медаллю «За підтримку батьків».