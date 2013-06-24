Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо запровадження санкцій проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб, пов’язаних зі сферою азартних ігор. Серед фігурантів санкційного списку – громадяни та компанії з рф, Кіпру, Великобританії, Нідерландів, Туреччини тощо. Про це повідомляє Урядовий портал.
Попередньо пропозиції щодо запровадження санкцій були опрацьовані та рекомендовані до подання на розгляд РНБОУ Міжвідомчою робочою групою з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економіки Юлії Свириденко.
«Нашими спецслужбами проведена значна робота з верифікації осіб, пов’язаних з державою-агресором, які працюють на ринку азартних ігор, зокрема в Україні. В тому числі, завдяки обміну інформацією з нашими закордонними партнерами встановлені та доведені зв’язки між російськими та іноземними суб’єктами, виявлені кінцеві бенефіціари діяльності.
Таким чином, ми перекриваємо ще одне джерело податкового наповнення бюджету росії. Очікуємо, що запроваджені Україною санкції в цій сфері також будуть віддзеркалені нашими партнерами», - зазначила Юлія Свириденко.
Нагадаємо, раніше Голова держави ввів у дію секторальні санкції щодо усіх фінансових, у тому числі банківських установ російської федерації. Рішення передбачає запровадження санкцій проти: банків, які зареєстровані/мають місцезнаходження в рф, зокрема і центрального банку держави-агресора, небанківських кредитних організацій, інвестфондів, операторів платіжних систем, страхових компаній і т.д.