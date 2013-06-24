Формулу миру для світу, запропоновану Президентом України Володимиром Зеленським, обговорили новообраний Президент Федеративної Республіки Бразилія Луїз Інасіу Лула да Сілва та Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко, яка очолила українську делегацію під час робочого візиту до Бразилії. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зустріч відбулася напередодні церемонії інавгурації Луїза Інасіу Лули да Сілва.

«Від імені України дозвольте привітати Вас з перемогою на президентських виборах у Бразилії. Україна розраховує на активну співпрацю з Бразилією та зміцнення стратегічного партнерства для забезпечення демократії, миру, безпеки та добробуту в Україні, Бразилії та в усьому світі.

Нині ми стаємо свідками нових геополітичних викликів, спричинених неспровокованою та невиправданою загарбницькою війною росії проти України. І ми щиро вдячні Федеративній Республіці Бразилія за підтримку в цей драматичний для України час», - зазначила під час зустрічі Юлія Свириденко.

Очільниця української делегації поінформувала Луїза Інасіу Лула да Сілву про ситуацію в Україні та передала формулу миру для світу, запропоновану Президентом України Володимиром Зеленським. Як було підкреслено під час зустрічі, світу необхідні непорушні гарантії - безпекові, продовольчі, енергетичні тощо, і міжнародне право та міжнародно визнані кордони ніколи і ніким не повинні ставитись під сумнів. Юлія Свириденко висловила сподівання, що Бразилія підтримає запропоновану формулу, що буде вагомим внеском у досягнення миру в Україні та світі.

Також під час зустрічі було обговорено посилення економічної співпраці між країнами, участь Бразилії у відбудові України.

Церемонія інавгурації Президента Федеративної Республіки Бразилія розпочнеться 1 січня 2023 року о 20:00 за київським часом. Також серед заходів, що відбудуться цього дня - церемонія привітання главами та заступниками глав держав та урядів, міністрами закордонних справ, генеральними секретарями міжнародних організацій Президента та Віце-президента Республіки Бразилія.

Довідково

Луїз Інасіу Лула да Сілва був обраний Президентом Федеративної Республіки Бразилія на загальнонаціональних виборах 30 жовтня 2022 року. Лула да Сілва вже очолював Бразилію два термін поспіль – в 2003-2011 роках. У грудні 2009 року під час офіційного візиту Лули да Сілви в Україну було підписано низку двосторонніх угод, зокрема, Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія про повітряне сполучення.

За даними Держстату України, у 2021 р. обсяг двостороннього товарообігу зріс на 71% порівняно з 2020 р. та склав 565,8 млн дол. США. Експорт товарів з України склав 181,3 млн дол. США (+182%), імпорт – 384,5 млн дол. США (+44%). Україна експортувала в Бразилію чорнi метали та вироби з них, пластмаси, полімерні матеріали, фармацевтичну продукцію тощо. В структурі імпорту з Бразилії перші місця посідали цукор і кондитерські вироби з цукру, руди, шлаки і зола, а також тютюн і промислові замінники тютюну (11,1%).