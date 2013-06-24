Триває зачистка нормативно-правового поля від застарілих та зайвих інструментів держрегулювання. Так, на засіданні Уряду 21 березня схвалено проект Указу Президента про втрату чинності деяких указів, якими раніше були запроваджені інструменти держрегулювання. Про це повідомляє Урядовий портал.

Рішення наберуть чинності після підпису запропонованого Урядом проекту Головою держави. Попередньо інструменти, які пропонується скасувати, були проаналізовані та рекомендовані до скасування Міжвідомчою робочою групою з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності.

«Продовжуємо чистити «Авгієві стійла» держрегулювання. Деякі інструменти, якими досі вимушені керуватися і органи влади, і бізнес виявилися походженням ледве не з часів СРСР. Досі є чинними «тимчасові положення», ухвалені на початку 90-х, коли ані ринкової економіки, ані відповідної нормативно-правової бази ще не існувало. Очевидно, що такі інструменти давно втратили актуальність, не виконують функції, закладені під час запровадження, а лише забирають час у бізнесу, ускладнюють роботу та гальмують економічні процеси. Тому ми їх скасуємо», - зазначила Перший віце-прем'єр-міністр – Міністр економіки, співголова МРГ з дерегуляції Юлія Свириденко.

Так, ухваленим Урядом проектом Указу Голови держави пропонується визнати таким, що втрачає чинність Указ Президента України № 479/92 «Про Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні». Сам Указ було ухвалено в 1992 році на основі положень ще радянської Конституції України 1978 року. Вже в 1994 році іншим Указом Президента в зв’язку з ухваленням Законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» значна частина норм Тимчасового положення була скасована. Відтак рештою норм досі керуються, зокрема, держоргани при ухваленні рішень. Так, наприклад, відсилання на Тимчасове положення міститься в Положенні про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в системі Міністерства оборони України, затвердженому восени минулого року.

Також проектом Указу пропонується визнати таким, що втрачає чинність Указ Президента України № 240/2012 «Деякі питання реекспорту товарів». Рішення було ухвалено свого часу відповідно до статті 197 Митного кодексу України від 2002 року. Відтак останній втратив чинність з набранням чинності новим Митним кодексом, ухваленим 2012 року.

В разі затвердження проекту Указу Президентом будуть скасовані такі інструменти, як Свідоцтво на раціоналізаторські пропозиції та Дозвіл на реекспорт товарів, що походять з інших країн.