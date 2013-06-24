Уряд ухвалив рішення, що сприятиме залученню інвестицій у добувну галузь, а також забезпечить захист стратегічних інтересів України, зокрема, у сфері оборони та безпеки. На засіданні 14 лютого 2023 року Кабінет Міністрів затвердив перелік родовищ корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави та надаватимуться у користування шляхом проведення конкурсів на укладення угод про розподіл продукції. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідну постанову ухвалено на виконання рішення РНБО України.

«Для відновлення та подальшого розвитку економіки Україні сьогодні, як ніколи потрібні інвестиції. І в першу чергу це стосується й стратегічно важливих для розвитку економіки та забезпечення обороноздатності галузей. Співпраця держави та приватного інвестора на основі угод про розподіл продукції дозволяє повною мірою захистити державні інтереси. Водночас прозорі та зрозумілі умови такої співпраці стимулюватимуть залучення інвестицій в розвідку, видобування та переробку стратегічних для країни копалин», - зазначила Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Затверджений Урядом Перелік ділянок надр, які мають стратегічне значення містить 5 корисних копалин: ванадієві, літієві, титанові, уранові руди та сіль калійну. Саме на родовища з цими стратегічними матеріалами, як передбачають в Уряді, можуть бути укладені угоди про розподіл продукції. Вказані копалини входять у переліки критично важливих для ЄС та США. Тож є стратегічними не лише для нас, а й для наших ключових партнерів. Водночас Перелік не є вичерпним: рішення передбачає його щорічну актуалізацію.

Нагадаємо, згідно із Законом України «Про угоди про розподіл продукції» держава доручає інвестору на визначений строк проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин на визначеній ділянці надр та ведення пов'язаних з угодою робіт. У свою чергу інвестор зобов'язується виконати доручені роботи за свій рахунок і на свій ризик з наступною компенсацією витрат і отриманням плати (винагороди) у вигляді частини прибуткової продукції.