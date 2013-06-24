18 медалей здобули учні Малої академії наук України на Міжнародному інноваційному шоу INOVA 2021 у хорватській столиці Загребі.
«У складі 18 українських школярів команда МАН виборола 13 золотих медалей, п’ять срібних і дві спецнагороди. Всесвітня асоціація інтелектуальної власності й винаходів визнала МАН України найкращою міжнародною делегацією. Пишаюся здобутками юних новаторів і наставників. Завдяки вашим старанням Україну знають на весь світ», — цитує пресслужба МОН слова очільника відомства Сергія Шкарлета.
Золоті медалі вибороли: Микола Акулов, учень Чернігівського ліцею №32; Ірина Бобкова, студентка Національного авіаційного університету; Олександр Борило, студент Національного університету «Львівська політехніка»; Олена Дашинич, студентка Львівського національного університету імені Івана Франка; Софія Іванова, студентка Харківського національного університету радіоелектроніки; Єлизавета Козаченко, студентка Харківського національного університету радіоелектроніки; Михайло Мамчур, студент Національного університету «Львівська політехніка»; Володимир Павленко, учень спеціалізованої школи І—ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Тараса Шевченка міста Києва; Софія Павлова, студентка НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»; Ілля Пастушок, учень Рівненського навчально-виховного комплексу №12; Юрій Сагайдак, учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка; Дар’я Цинда, учениця київського ліцею «Меридіан»; Михайло Штопко, студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Другі місця посіли: Ольга Боровик, студентка НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»; Владислав Братюк, учень луцької гімназії №21 ім. Михайла Кравчука; Володимир Думайло, учень Дрогобицького ліцею; Богдан Колток, студент ЛНУ імені Івана Франка; Денис Крисанов, студент Національного університету харчових технологій.
Спеціальні нагороди отримали Микола Акулов за проєкт «Навчальний програмний комплекс «Graph» у секції «Комп’ютерні технології» і Дар’я Цинда за проєкт «Комплекс альтернативної пожежної сигналізації для закладів та організацій масового перебування людей, не обладнаних стандартизованою пожежною сигналізацією» у секції «Безпека та охорона».