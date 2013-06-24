Підготовка до опалювального сезону — питання номер один для українців напередодні його початку. У світі нині масштабна енергетична криза. Ціна на газ на європейських біржах б’є рекорди і вже ледь не вдесятеро перевищує торішній показник. Зростають ціни на нафту й вугілля. І це призводить до зупинки окремих підприємств і галузей у Китаї, інших країнах. А Російська Федерація продовжує енергетичний шантаж, аби країни ЄС дозволили їй швиденько ввести в експлуатацію «Північний потік-2». Тому Франція, Іспанія, Чехія, Румунія та інші держави закликали ЄС розслідувати ситуацію з газовою кризою. На цьому на засіданні уряду наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.