Дніпрянка Варвара Хімчик виборола «срібло» на Міжнародному конкурсі інноваційних винаходів iCAN, що проходив у Канаді. Дівчина представила дослідження прісноводних медуз.

17-річна Варвара Хімчик – вихованка регіонального відділення Малої академії наук та випускниця медичного ліцею. Виборола срібну медаль за дослідження прісноводних медуз. Надмірна їх кількість призводить до гибелі риби.

«Експеримент проводила з науковим керівником у декілька етапів. Під час експедиції на Дніпровському водосховищі відібрали 50 медуз. Ретельно вивчили особливості їх розмноження. Таке дослідження в Україні провели вперше», – розповіла Варвара.

Розробка допоможе прогнозувати поширення медуз водоймами по всій Європі, пояснила дівчина.

«Приємно, що оцінили мої старання. Для мене важлива не сама перемога. Я рада, що мала честь представити свою країну на міжнародному рівні», – розповіла Варвара.

Результати дослідження опублікували у польському журналі World Scientific News.

«Незважаючи на війну, ми працюємо з дітьми. Юні вчені демонструють свої таланти. Заявляють усьому світу, що в Україні є обдаровані люди», – зазначила директорка Дніпропетровського відділення Малої академії наук Наталія Тягло.

iCAN – міжнародний конкурс інноваційних винаходів. Щороку він об'єднує науковців з усього світу. Цьогоріч він проходив онлайн. У змаганні взяли участь 608 науковців з 61 країни світу. Україну представляли 10 вчених. Вони вибороли 4 золоті, 3 срібні та 3 бронзові медалі.