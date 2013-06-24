Днями заступник Міністра культури та інформаційної політики України Катерина Чуєва виступила онлайн на 17-ому засідання Комітету із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту, членом якого є Україна. Засідання пройшло у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Збереженню культурної спадщини в Україні було присвячено окремий блок обговорення. Він включав звіт Секретаріату ЮНЕСКО про вже здійснені та заплановані заходи, промову української сторони, заяву від групи країн-друзів України та коментарі учасників засідання.

«На сьогодні ми маємо інформацію про пошкодження або руйнування до 1000 об‘єктів культурної спадщини та культурної інфраструктури. Цифри уточнюватимуться до кінця року, оскільки розпочато моніторинг також на деокупованих територіях на півдні та сході країни. Десятки будівель українських музеїв, бібліотек, мистецьких навчальних закладів нині з пошкодженими дахами та вибитими вікнами, або зруйновані», – зазначила у своєму виступі Катерина Чуєва.

Заступник Міністра наголосила, що з настанням зими та російськими атаками на об’єкти критичної інфраструктури українські культурні інституції по всій країні, зокрема, музеї, бібліотеки та архіви, залишаються без опалення та електрики, і потребують підтримки. Крім того, Катерина Чуєва нагадала присутнім, що в Україні є 7 об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, ще 17 об’єктів входять до Попереднього списку Всесвітньої культурної спадщини. Нині всі вони під загрозою.

Заступник Міністра закликала Комітет до активних дій, зазначивши, що Україна готова ділитися своїм досвідом, та працювати спільно з країнами-учасницями над удосконаленням механізмів відповідальності за порушення міжнародного гуманітарного права, зокрема, в царині культурної спадщини.

Своєю чергою Комітет закликав держави-учасниці продовжувати робити фінансові внески та надавати обладнання для захисту, охорони та відновлення культурної спадщини під час війни, аби посилити діяльність ЮНЕСКО в Україні та звернувся до ЮНЕСКО із закликом продовжувати надавати всю необхідну допомогу Україні. Крім того, Комітет схвалив перерозподіл 50 000 доларів США на закупівлю й доставку Секретаріатом обладнання для захисту культурних цінностей в Україні.

Нагадаємо, Комітет із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту складається з дванадцяти держав-учасниць Другого протоколу до Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту.