Вони вибороли перемогу на міжнародному фестивалі короткометражних фільмів «Небачене кіно» у Таллінні. Діти підготували оригінальний анімаційний фільм.

«Унікальний ролик презентували юні таланти Дніпропетровщини. Роботу гідно оцінили. Вона перемогла у номінації «Краща анімація авторів до 19 років». Пишаємося нашою творчою молоддю», – зазначив директор департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОВА Олексій Полторацький.

Фільм «Мальви»створили вихованці кіноцентру «Веснянка». Учні заспівали «Баладу про мальви» і продублювали її мовою жестів. Це супроводжувалося яскравою анімацією. Над роликом працювало 6 учнів.

Повністю розробила анімацію 15-річна художниця Єлизавета Добротвор. Дівчина малює вже 9 років. Але над мультфільмом працювала вперше.

«Я пропрацювала героїв, малювала їх на комп'ютері, створювала фони. Після цього робила анімацію. Кожну деталь зробила окремо, а потім змусила їх рухатись», – поділилася Єлизавета.

Дівчина додала: перемога у конкурсі надихнула її на нові роботи.

«Я дуже зраділа. Це було неочікувано для мене. Такі перемоги мотивують працювати. Хочу пов'язати своє життя з мистецтвом, з малюванням», – сказала вона.

Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів «Небачене кіно» проходив в естонському Таллінні. Цьогоріч у кінофестивалі змагалися 385 учасників з різних куточків світу. Свої роботи митці надсилали онлайн.