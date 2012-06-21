Представники дитячої команди «Роботоклуб Вугледар» на Донеччині готуються гідно представити Україну у фіналі Всесвітньої олімпіади World Robot Olimpiad, що відбудеться в листопаді в Угорщині. Таке почесне право взяти участь у міжнародних змаганнях, які вважають головною подією року в галузі робототехніки, юні донеччани вибороли в чесному суперництві з ровесниками, оскільки влітку в Києві стали переможцями Всеукраїнської олімпіади з робототехніки.
До складу команди «Роботоклуб Вугледар» входять діти-переселенці Іван Свєтов, Микита Теличко та Богдан Удовіка. Усі вони свого часу змушені були виїхати з Донецька та Ясинуватої після окупації цих міст проросійськими незаконними збройними формуваннями. А створило клуб подружжя переселенців з Донецька Ганна і Сергій Телички, які допомагають хлопчакам опановувати секрети робототехніки і програмування. За два роки, відколи дітлахи займаються технічною творчістю, вони неодноразово брали участь у регіональних і загальноукраїнських відповідних турнірах, на яких ставали переможцями й призерами. А ось тепер дебютуватимуть на важливих міжнародних змаганнях.
«Наші вихованці на власному прикладі показали, що команди навіть із невеликих містечок можуть добре підготуватися і завдяки цьому отримати змогу представляти свою державу на всесвітніх змаганнях. Вважаємо, цей досвід гідний того, щоб його використали в творчості юні робототехніки з інших населених пунктів Донеччини й всієї України», — вважають дорослі організатори дитячої команди «Роботоклуб Вугледар».