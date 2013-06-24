Юні сумоїсти з Дніпропетровщини здобули на Чемпіонаті Європи 14 медалей. Він проходив в Естонії. Спортсмени змагалися у 3-х вікових групах: до 14, 16 і 18 років. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

«Чемпіонат Європи з сумо серед юнаків та дівчат проходив в естонському місті Раквере. У складі національної збірної було і 11 спортменів з Дніпропетровщини. Усі вони з міста Жовті Води. Наші хлопці та дівчата здобули 3 «золоті», 10 «бронзових» та 1 «срібну» медалі», – зазначив директор департаменту молоді і спорту Дніпропетровської ОВА.

Данило Лисенко та Маргарита Бєлкова допомогли збірній України здобути «золоті» медалі у командних заліках. Вони виступали у вікових групах до 14 та 18 років.

«Загалом у Маргарити на цьому чемпіонаті – три нагороди. У Данила – дві. Попереду у хлопців та дівчат із Дніпропетровщини – «дорослий» чемпіонат України. Він уже через місяць. Наші спортсмени віком від 16 до 18 років готуватимуться до змагань», – сказав старший тренер Дніпропетровської області з сумо Євген Шутенко.

Він додав: збірна України посіла 1 місце у командному заліку за кількістю медалей, здобутих спорсменами до 18 років. 3-тє місце – до 16 та 14 років.

Загалом до Чемпіонату Європи з сумо серед юнаків та дівчат долучилося понад 300 спортсменів. Вони представляли 12 країн.