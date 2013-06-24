Бажання повернути дітям радість свят об’єднало ЮНІСЕФ та Міністерство соціальної політики у їхніх зусиллях із надання вразливим сім’ям і дітям підтримки впродовж різдвяно-новорічного періоду.

У межах Меморандуму про спів­працю ЮНІСЕФ надає грошову допомогу на загальну суму $102 мільйони для 123 тисяч багатодітних родин (майже пів мільйона людей), повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

«Завдяки співпраці Мінсоцполітики з ЮНІСЕФ 123 тисячі багатодітних сімей і тих, у яких є дитина з інвалідністю, отримають від цієї організації істотну фінансову допомогу, щоб пережити складний зимовий період. Ми вдячні Дитячому фонду ООН та продовжуємо нашу спільну роботу для підтримки родин», — зазначила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Перелік отримувачів такої допомоги містить сім’ї з чотирма та більше дітьми, а також родини, які виховують дітей з інвалідністю.

«Грошова допомога від ЮНІСЕФ дасть змогу найбільш вразливим сім’ям та дітям в Україні пережити нинішню складну зиму. Додаткові фінансові ресурси дадуть змогу сім’ям придбати найнеобхідніші речі. 70 тисяч шкільних портфелів з канцелярським приладдям, товарами для навчання та творчості, що роздаватимуть у потязі Укрзалізниці, котрий прямує на схід України, — це наш спосіб допомогти дітям, які постраждали від війни, вчитися та розвиватися, а також розважатися, що дуже важливо для їхнього психічного здоров’я. Сподіваємося, що бодай на ці святкові дні ми зможемо повернути сім’ї до нормального життя попри всю ненормальність ситуації. Грошова допомога та подарунки стануть у пригоді до свят, а також подарують надію і щастя дітям, які впродовж останніх десяти місяців майже щоденно потерпали від вій­ни», — сказав голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.