Дитячий фонд ООН об’єднує зусилля з Міністерством соціальної політики, щоб забезпечити комплексну підтримку працівників соціальної сфери по всій країні, які й далі надають послуги сім’ям із дітьми в умовах війни.

Ідеться про розширення електронної системи кейс-менеджменту, яка дасть змогу спростити документування та запровадити цифрові соціальні послуги. Зокрема, ЮНІСЕФ допомагає забезпечити соціальних працівників технічним обладнанням для цифровізації роботи.

На прохання Міністерства соціальної політики, ЮНІСЕФ закупив 5000 планшетів, які полегшать роботу соцпрацівників і спеціалістів служб у справах дітей. Уже розпочали доставку планшетів у регіони.

Також з початку повномасштабної війни ЮНІСЕФ забезпечив 1000 спеціалістів ноутбуками.

«Робота соціальних працівників в умовах війни набуває особливої актуальності. Разом із тим, надзвичайно зростає навантаження на них. Тому є потреба допомогти їм додатковими знаннями, надати навички психологічної допомоги, забезпечити цифровими інструментами для полегшення роботи. Усі ці заходи пріоритетні для нас і наших міжнародних партнерів. Ми вдячні ЮНІСЕФ за підтримку процесів розвитку соціальних послуг в Україні», — заявила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

«Соціальні працівники й далі надають послуги українським дітям і родинам, які постраждали від війни, — наголосив представник ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін. — Тому наш пріоритет зробити все можливе, аби соціальні працівники мали доступ до сервісів, які допомагають їм виконувати роботу краще, а отже, забезпечувати ліпшу підтримку дітям і сім’ям, з якими вони працюють».

ЮНІСЕФ також продовжує й розвиток спроможності соціальних працівників та усіляко протистоїть їхньому вигоранню, проводить тренінги та вебінари.