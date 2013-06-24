Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) передає Україні 30 автомобілів для транспортування вакцин у всі регіони країни. Першу партію з 10 автомобілів передала під час офіційного візиту виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

«Вакцини в Україні транспортують та зберігають із чітким дотриманням вимог, визначених виробником, попри виклики для системи охорони здоров’я, які спричинило повномасштабне вторгнення росії. Надані автомобілі-рефрижератори — це наш черговий крок в удосконаленні холодового ланцюга. Це дасть змогу не лише швидко розвозити вакцини в регіони, які їх потребують, а й з урахуванням залучення до цього процесу центрів контролю і профілактики хвороб МОЗ України ефективніше використовувати засоби імунопрофілактики. Так ми зможемо забезпечити безперебійний доступ до вакцин у кожному закладі охорони здоров’я», — зазначив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Надані автомобілі оснащено спеціальним холодильним обладнанням з об’ємом для транспортування вакцин 4 куб. м за температурного режиму +2…+8°С, що дасть змогу доставляти необхідний запас вакцин до будь-якого закладу охорони здоров’я в межах області, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Україна починає отримувати вакцини, які ЮНІСЕФ закупив за кошти донорів: Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та уряду Японії. Це вакцини від поліомієліту, дифтерії, правця, кору-краснухи-паротиту та сказу. Загалом Україна отримає понад 1,5 мільйона доз як гуманітарну допомогу.

«Під час війни ризик поширення інфекційних хвороб значно зростає. Тому так важливо вчасно вакцинувати дітей і дорослих. ЮНІСЕФ підтримує Україну в цей критичний час, щоб зменшити для людей жахливі наслідки війни», — наголосила Кетрін Рассел.