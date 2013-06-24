ЮНІСЕФ обʼєднує зусилля з Міністерством соціальної політики, щоб забезпечити комплексну підтримку працівників соціальної сфери по всій країні, які продовжують надавати послуги сім’ям з дітьми в умовах війни. Про це повідомляє Урядовий портал.

Йдеться про розширення електронної системи кейс-менеджменту, яка надасть можливість спростити документування та запровадити цифрові соціальні послуги. Зокрема, ЮНІСЕФ допомагає забезпечити соціальних працівників технічним обладнанням для цифровізації роботи.

На прохання Міністерства соціальної політики, ЮНІСЕФ закупив 5000 планшетів, що покликані полегшити роботу фахівців із соціальної роботи та спеціалістів служб у справах дітей. Вже почалася доставка планшетів у регіони.

Також з початку повномасштабної війни ЮНІСЕФ забезпечив 1000 спеціалістів ноутбуками.

«Робота соціальних працівників в умовах війни набуває особливої актуальності. Разом із тим, надзвичайно сильно зростає навантаження на них. Тому є потреба допомогти їм додатковими знаннями, надати навички психологічної допомоги, забезпечити цифровими інструментами для полегшення роботи. Всі ці заходи є пріоритетами для нас та наших міжнародних партнерів. Ми вдячні ЮНІСЕФ за підтримку процесів розвитку соціальних послуг в Україні»,- заявила Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

«Соціальні працівники продовжують надавати послуги українським дітям та родинам, які постраждали від війни, — наголосив представник ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін. — Тому нашим пріоритетом є зробити усе можливе, аби соціальні працівники мали доступ до сервісів, які допомагають їм виконувати свою роботу краще, а отже забезпечувати кращу підтримку для дітей та сімей, з якими вони працюють».

ЮНІСЕФ також продовжує й розвиток спроможності соціальних працівників та усіляко протистоїть їхньому вигоранню, проводячи тренінги та вебінари.