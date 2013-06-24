Кожна дитина має отримувати планові щеплення, навіть в умовах війни. Щоб забезпечити якісне зберігання будь-яких вакцин в Україні, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закупив 26 холодильних камер, які були відправлені в 20 українських регіонів, у тому числі на центральні державні склади. Про це повідомляє Урядовий портал.

У лютому перші дві холодильні камери-кімнати були встановлені у Львівській та Хмельницькій областях, що уможливило зберігання вакцин для майже 700 тисяч дітей. Решту камер буде встановлено протягом першого півріччя 2023 року.

«Навіть в умовах війни Україна не зупиняла кампанію з вакцинації ані на день. Система холодового ланцюга довела свою спроможність та ефективність під час атак на критичну інфраструктуру країни. Тому вкрай важливо постійно підсилювати систему, щоб українці мали доступ до вакцин та були впевнені в їхній безпечності. Дякую партнерам, які продовжують підтримувати систему охорони здоровʼя, за потужну допомогу Україні», — наголосив Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.

Холодильні камери пройшли прекваліфікацію ВООЗ та відповідають світовим стандартам щодо зберігання різних вакцин за температури від +2 °C до +8 °C. Вони також оснащені інноваційною енергоощадною системою охолодження та дистанційним моніторингом температури.

«Наша мета — захистити дітей в Україні від інфекційних захворювань, яким можна запобігти шляхом вакцинації. Система холодового ланцюга, що відповідає світовим стандартам, має важливе значення для збереження безпечності та ефективності вакцин. Посилення інфраструктури імунізації допомагає досягти якісного зберігання вакцин для українських дітей і жінок. Ми вдячні ініціативі COVAX за те, що цей критично важливий запит був задоволений», — сказав голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

Закупівля холодильного обладнання здійснена завдяки щедрим внескам та довготривалій підтримці у межах ініціативи COVAX. Дотримуючись своїх партнерських домовленостей із урядом, ЮНІСЕФ продовжує посилювати інфраструктуру зберігання вакцин, збільшує потенціал персоналу та зміцнює ефективність систем управління вакцинами та холодовим ланцюгом в Україні.

У 2022 році за підтримки донорів ЮНІСЕФ посилив національну систему холодового ланцюга на всіх рівнях — від національних та регіональних складів до пунктів вакцинації. Ці заходи забезпечать доступ до вакцин для понад 15 мільйонів людей у 23 областях України.