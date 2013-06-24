У Дії українці подали вже понад 100 тисяч заяв на відшкодування зруйнованого майна. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 29 квітня. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Уже найближчим часом юридичні особи також зможуть подавати заявки в Дії, аби Уряд почав формувати детальний реєстр пошкодженого та знищеного майна», — підкреслив Денис Шмигаль.

Також Кабінет Міністрів України затвердив документ, що визначатиме, яким родинам із числа переселенців буде надаватися житло в першу чергу. Зокрема, багатодітнім родинам, вагітним жінкам, сім’ям із дітьми, людям, які втратили працездатність, пенсіонерам. За словами Прем’єр-міністра, держава буде викуповувати житло для тимчасового проживання таких родин і ремонтувати об’єкти житлового фонду, аби там розселяти людей.