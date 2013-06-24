Ізраїль з 1 березня спрощує в'їзд іноземним громадянам, зокрема невакцинованим.

Про це оголосили глава уряду Нафталі Беннет та міністр охорони здоров'я Ніцан Горовіц, передає Укрінформ із посиланням на Newsru.co.il.

Як зазначається, з 1 березня вакцинованим та невакцинованим іноземним громадянам для в'їзду до Ізраїлю необхідно пройти два ПЛР-тести: перед посадкою в літак та після приземлення борту в Ізраїлі. Це правило поширюється на усіх туристів, незалежно від віку. Зараз до країни пускають лише щеплених людей.

Ізраїльтянам, які повертаються з-за кордону, більше не потрібно буде проходити антиген-тест перед посадкою в літак, проте, як і раніше, буде необхідно зробити ПЛР-тест після приземлення в аеропорту імені Бен Ґуріона.

Нещеплені ізраїльтяни, які мали перебувати на самоізоляції після повернення з-за кордону, будуть звільнені від цього у разі негативного результату ПЛР-тесту, зробленого після приземлення в аеропорту імені Бен Ґуріона.

Крім того, схвалено план поетапного скасування обмежень, що діяли у системі шкільної освіти: з 24 лютого учні середніх класів звільняються від щотижневих тестів на коронавірус. А з 10 березня буде скасовано тестування на коронавірус у початкових класах.

Прем'єр-міністр Беннет нагадав, що Ізраїль одним із перших у світі почав запроваджувати епідеміологічні обмеження. За його словами, вони були виправданими під час спалаху захворюваності, але тепер, коли спостерігається стабільне покращення показників, настав час їх знімати. Водночас уряд продовжить стежити за ситуацією та у разі появи нової мутації вірусу оперативно відреагує.

В Ізраїлі з початку пандемії коронавірусу виявлено 3 540 866 інфікованих (приблизно 136 тисяч за останній тиждень, що на 42% менше, ніж за минулий тиждень), 9 841 хворих на COVID-19 померли (+375 за тиждень).

За даними МОЗ Ізраїлю, станом на 20 лютого першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 6 697 554 особи (72% населення країни), другу дозу – 6 117 061 осіб (65% населення), 4 459 716 осіб (48% населення) щеплені третьою дозою. Четверту дозу одержали 710 185 осіб (8% населення).