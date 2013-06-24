З першого дня літа пасажири з України матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до наступних міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються незмінними: скористатись можливістю безкоштовного проїзду в поїздах 2-го класу TLK та IC можуть українці, які перетнули кордон з 24 лютого, та належать до наступних груп:

діти до 18 років;

жінки;

чоловіки старше 60 років;

чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.

Посадка в поїзди — за заздалегідь отриманими в касі безкоштовними квитками, які видаються за умови пред'явлення закордонного паспорта громадянина України або проїздного документа від Укрзалізниця – Ukrzaliznytsiaна поїзд до Польщі або Повідомлення про присвоєння номеру PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу.

Громадянам з інвалідністю також треба пред'явити документи, що підтверджують їх інвалідність (українські — також підходять).

Нагадаємо, нещодавно Укрзалізниця скоротила тривалість рейсу з Варшави та змінила графік відправлення з Хелма для більш зручної пересадки.