Наводимо відповіді на типові питання, які виникають при наданні субсидій.

1) Якими нормативними актами регулюється питання надання житлових субсидій?

Основні нормативні документи:

Положення про порядок призначення житлових субсидій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 №1156 «Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії»;

постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування»;

постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги».

2) Хто призначає житлові субсидії?

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2022 №1041 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України» до 30 листопада 2022 року включно субсидії призначають структурні підрозділи з питань соціального захисту населення; починаючи з 1 грудня 2022 року — органи Пенсійного фонду України.

3) Куди звертатися за призначенням житлової субсидії?

З 1 грудня подати документи на призначення житлових субсидій та пільг до органів Пенсійного фонду України можна декількома способами, в залежності від того, який є зручнішим:

– особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України;

– поштою, на адресу органу Фонду;

– або online – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок Пенсійний фонд.

Крім того, як і раніше, можна подавати документи на призначення субсидій до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг та через портал Дія.

4) Чи потрібно людям, яким субсидії було призначено органами соціального захисту повторно звертатись органів Пенсійного фонду України?

Тим людям, яким субсидії були раніше призначені органами соціального захисту населення, повторно звертатися до органів Пенсійного фонду України не потрібно: призначені виплати будуть надходити до завершення опалювального періоду – того строку, на який органи соціального захисту населення призначили таку виплату.

Водночас, якщо у одержувачів виникли обставини, які впливають на розмір чи право на виплату призначеної субсидії, вони мають повідомити про це органи Пенсійного фонду України.

5) Які документи подаються при зверненні за субсидією?

Для оформлення субсидії подається Заява про призначення та Декларація про доходи і витрати за встановленими формами, які потрібно заповнити та подати до уповноваженого органу.

При цьому оформити і подати їх можна як в паперовому, так і електронному вигляді.

У разі необхідності можуть надаватись додаткові документи та відомості, які впливають на визначення права на отримання виплат. Здебільшого, це стосується осіб, які проживають не за адресою, за якою прописані, або прописані не за адресою, за якою проживають.

6) Кому призначається житлова субсидія і на кого вона розраховується?

Право на отримання житлової субсидії мають мешканці домогосподарств, які проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги.

За призначенням житлової субсидії може звернутись будь хто з членів домогосподарства, які зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), на яке оформлюється житлова субсидія.

Також за призначенням житлової субсидії можуть звернутись особи:

• які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому, наприклад на підставі договору наймання (оренди) житла;

• які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору наймання (оренди) житла, у разі, коли вони є внутрішньо переміщеними особами.

Якщо особа не зареєстрована у житловому приміщенні (будинку), але фактично у ньому проживає, склад домогосподарства декларується заявником під час звернення за призначенням житлової субсидії з додаванням до заяви відповідних документів, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства.

Житлова субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства та не може призначатися одночасно за зареєстрованим місцем проживання особи та за місцем її фактичного проживання.

7) Як визначається склад домогосподарства?

До складу домогосподарства включаються всі особи, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), а для орендарів, внутрішньо переміщених осіб - особи, які фактично проживають. На таких осіб розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування і їх доходи враховуються під час призначення житлової субсидії.

Кількість членів домогосподарства визначається на початок місяця, з якого призначається житлова субсидія.

У разі коли у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих зареєстрованих членів домогосподарства є меншою за кількість членів домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на фактично проживаючих зареєстрованих за цією адресою членів домогосподарства.

Під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства (крім доходів одного з подружжя, якщо обом більше 60 років і вони проживають у сільській місцевості або селищах міського типу, доходів батьків у разі призначення субсидії студентам, які зареєстровані у гуртожитку за місцем навчання, та доходів одного з батьків дитини у разі призначення субсидії другому з батьків з дитиною у разі, коли батьки розлучені або не перебували у шлюбі, а також осіб, які вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти). При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються.

8) На який термін призначається житлова субсидія?

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:

• на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня;

• на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня.

Якщо до складу домогосподарства входить особа, яка має право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг, субсидія призначається з місяця, що настає за місяцем, в якому нараховано пільги, але не раніше місяця подання заяви.

9) Які доходи враховуються до сукупного доходу осіб для призначення житлових субсидій і за який період?

Для розрахунку житлової субсидії середньомісячний сукупний дохід враховується:

• за III і IV квартали попереднього календарного року – у разі, коли житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону;

• за I і II квартали поточного календарного року – у разі, коли житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону;

• за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії, – у разі, коли житлова субсидія призначається не з початку опалювального (неопалювального) сезону.

10) Чи проводиться перерахунок житлової субсидії?

Перерахунок житлової субсидії може здійснюватися в межах установленого строку її призначення, як без звернення громадян, так і за особистим зверненням одержувача житлової субсидії.

У разі необхідності проведення перерахунку житлових субсидій за минулі періоди, строк, за який здійснюється такий перерахунок, не обмежується.

11) Чи змінилися правила призначення субсидій безробітним?

Особам, які втратили роботу в період воєнного стану в Україні і зареєструвалися в Державній службі зайнятості та отримують допомогу по безробіттю, при розрахунку житлової субсидії враховується лише розмір призначеної допомоги по безробіттю за повний місяць, що передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії, а не сума отриманої заробітної плати до звільнення.

Пресслужба Пенсійного фонду України