Укрзалізниця продовжує відновлювати приміське залізничне сполучення на сході та півдні України. Вже з 1 жовтня призначено курсування поїзда Слов’янськ — Лозова, а з 3 жовтня відновиться залізничне сполучення Долинська — Миколаїв. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Поїзд №6800 Слов’янськ — Лозова вирушатиме зі станції Слов’янськ о 07:30 та прибуватиме до станції Лозова о 10:53. Поїзд №6801 Лозова — Слов’янськ вирушатиме зі станції Лозова о 12:10 та прибуватиме до Слов’янська о 15:29.

Зазначені поїзди курсуватимуть щодня крім четверга. Вони робитимуть зупинки на станціях Шидловська, Бантишеве, Гусарівка, Барвінкове, Язикове, Гаврилівка, Дубове, Близнюки.

Крім того, Укрзалізниця з 3 жовтня призначає приміський поїзд №6318/6317 Миколаїв-Вантажний — Долинська.

Зі станції Миколаїв-Вантажний він вирушатиме о 17:30 та прибуватиме до Долинської о 21:49. Зі станції Долинська поїзд вирушатиме о 03:20 та прибуватиме на станцію Миколаїв-Вантажний о 07:30.

Раніше повідомлялося, що відновлено рух приміських електропоїздів до станції Занки, що на Харківщині.