В Україні продовжується реформа Нової української школи. З 1 вересня НУШ стартує у пілотних 5-х класах 136 шкіл України. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вступної промови на засіданні уряду 26 серпня.

«Ця модель організації освітнього процесу покликана навчити дітей критичному мисленню, а замість простого заучування інформації — набувати компетенції для застосування знань у реальному житті», — відзначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр також наголосив, що кожен педагогічний працівник повинен мати змогу користуватися особистим комп’ютером.

«В Україні продовжує реалізовуватися програма забезпечення освітян необхідними технічними засобами для організації освітнього процесу, зокрема і в межах дистанційної форми навчання», — сказав він.

За словами Прем’єр-міністра, цього року для придбання ноутбуків учителям державою на місця виділено субвенцію в розмірі 1 млрд гривень.