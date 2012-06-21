Німецька авіакомпанія Eurowings з 1 вересня почне виконувати рейси з та в Україну.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі аеропорту "Бориспіль".

Зазначається, що з 1 вересня 2021 року авіаперевізник буде виконувати рейси за напрямком Дюссельдорф – Київ – Дюссельдорф тричі на тиждень: у понеділок, середу та п'ятницю.

Німецький лоукостер здійснює польоти на сучасних літаках Airbus A319. Eurowings – один із дочірніх підрозділів авіаційного холдингу Lufthansa Group.

Авіакомпанія виконує рейси до країн Європейського Союзу, а також у Грузію, Вірменію, Ізраїль, Велику Британію, Ірак, Ліван, Росію, Турцію, Туніс та Сербію.