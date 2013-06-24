«На пошкодженій ворогом підстанції днями сталася серйозна аварія. Одеса опинилася без світла, тепла та води. Уряд та енергетики миттєво відреагували. Працює спецгрупа, яка на найвищому рівні займається цим питанням.

Нині ситуацію вдалося частково виправити. Критична інфраструктура заживлена. У людей є тепло і вода. Ремонтні роботи тривають у режимі 24/7. Завдяки цьому принаймні 4—5 годин на день у людей має бути світло. Робимо все можливе, щоб покращити ситуацію, але будемо відверті: пошкодження дуже серйозні», — наголосив він.