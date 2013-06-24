Укрзалізниця призначає поїзд №769/770 Хутір-Михайлівський — Київ — Тернопіль. Поїзд курсуватиме з 10 лютого. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Поїзд №769/770 Хутір-Михайлівський — Київ — Тернопіль вирушатиме з Хутір-Михайлівського о 16:34 по п'ятницях та неділях, прибуватиме до Києва о 21:52, а до Тернополя о 06:15.
У зворотному напрямку, з Тернополя, поїзд прямуватиме тільки до столиці, вирушатиме з 11 лютого по понеділках та суботах о 07:06 і прибуватиме до Києва о 14:44.
У сполученні Київ — Хутір-Михайлівський поїзд курсуватиме з 12 лютого щодня, крім понеділків та субот. Відправлення з Києва о 10:16, прибуття до Хутір-Михайлівського о 15:55. Відправлення з Хутір-Михайлівського з 14 лютого по вівторках, середах та четвергах о 16:34, прибуття до Києва о 21:52.
Цей поїзд дасть мешканцям Сумщини сполучення з Вінниччиною, Хмельниччиною та Тернопільщиною.
Квитки вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.
Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця відновлює сполучення №802/801 Чернівці — Львів через Тернопіль, Заліщики та Чортків вагонами сидячого типу на тимчасову заміну поїзда ДПКр.