Укрзалізниця з 16 квітня відновлює залізничне сполучення з Черніговом. Це місто було у ворожій блокаді понад місяць і постійно бомбардувалося артилерією ворога. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

До обласного центру їздитиме регіональний дизель-поїзд № 894/893, він вирушатиме з Чернігова о 07:00 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський об 11:06. У зворотному напрямку поїзд буде відправлятися о 15:18 та прибуватиме до Чернігова о 19:20.

Дизель-поїзд робитиме зупинки на станціях Муравійка, Ім. Бориса Олійника, Вересоч, Вертіївка, Ніжин, Носівка, Кобижчі, Бобровиця, Заворичі, Бобрик, Бровари, Дарниця, Видубичі, Київ-Деміївський та Протасів Яр.

На маршруті спочатку курсуватимуть дизель-поїзди польського виробника Pesa, пізніше – сучасні пасажирські вагони на локомотивній тязі.

«Поступово відновлюємо залізничне сполучення зі звільненими від окупації та блокади містами. Зокрема, вже відновили залізничне сполучення із Сумською областю, тепер на черзі Чернігівська область. Відновлення міграції населення між містами означає, що наша економіка починає працювати, ми стаємо сильнішими», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Для відновлення руху до Чернігова залізничникам у стислі терміни довелося відремонтувати низку інфраструктурних об’єктів, які пошкодив ворог. Це, зокрема, майже 300 км колій, міст на станції Заворичі та на перегоні Липів Ріг – Вертіївка, шляхопровід у Ніжині. Також на напрямку відновлено пристрої СЦБ та зв'язку. На дільниці Бровари – Ніжин – Чернігів відновлено контактну мережу, на інших ділянка роботи ще продовжуються.

Крім того, Укрзалізниця відновлює з 16 квітня рух приміських поїздів Дарниця — Ніжин. Перший поїзд з Ніжина вирушатиме о 06:00 та прибуватиме на залізничну станцію Дарниця (Київ) о 08:45. Наступний поїзд вирушатиме з Ніжина о 12:15 та прибуватиме до Києва о 15:00.

У зворотному напрямку поїзди вирушатимуть з Дарниці о 09:00 та 17:17, прибуватимуть до Ніжина об 11:45 та 20:00 відповідно.