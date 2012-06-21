З 16 серпня набувають чинності нові правила в'їзду в Молдову через поширення коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker.

Тепер на кордоні потрібно буде представити один з нижчезазначених документів. Це або сертифікат про повний курс вакцинації, зроблений не раніше ніж за 72 години до в'їзду в країну; або негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 48 годин; або довідка про те, що той, хто в'їжджає, перехворів на коронавірус протягом останніх шести місяців (починаючи з 15 дня після одужання), або тест на антитіла, який діє 90 днів.

Тим, у кого немає цих документів, доведеться дотримуватися 14-денного карантину. Це не стосується дітей до 12 років, учнів до 18 років, які їдуть на іспити або навчання, і громадян, які приїжджають на лікування.

Ті, хто вже провів сім днів на карантині і не захворів на коронавірус, можуть здати ПЛР-тест або антиген-тест на COVID-19 і, якщо він негативний, то вийти із самоізоляції.

Крім цього, з 16 серпня до аеропорту Кишинева пускатимуть тільки мандрівників. Люди, які їх проводжають і зустрічають, перебувати в будівлі не зможуть.

Також в Молдові набувають чинності нові правила відвідування закритих ресторанів і барів, театрів, музеїв, кінотеатрів, бібліотек, розважальних місць, фітнес-центрів басейнів.

Тепер там дозволена присутність не більше 50% людей від максимальної місткості приміщення, але не більше 250 осіб. Це ж стосується масових заходів (фестивалів, ярмарків тощо) і урочистих заходів (весіль, вінчань).

При проведенні масових заходів на вулиці обов'язково потрібно носити захисні маски, якщо неможливо дотримуватися соціальної дистанції 1 метр.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 16 серпня зафіксували 207 993 343 випадки зараження коронавірусом. Зокрема, зафіксували 4 3474 916 смертей, одужали 186 456 626 осіб.