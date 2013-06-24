З 20 серпня 2022 року розпочинається заборона на промисловий та любительський вилов чорноморських кефалей у період їх масового нересту.

Враховуючи рекомендації Одеського центру ПівденНІРО, заборона триватиме з 20 серпня по 10 вересня у Чорному морі і причорноморських лиманах у зонах контролю Управління Держрибагентства у Миколаївській області та Чорноморського басейнового управління Держрибагентства. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Основна мета заборони – створити оптимальні умови для відтворення чорноморських кефалей – гостроноса, лобана та сингіля. Ці види риб віддають перевагу теплій воді та вважаються одними з найкрасивіших і швидких у Чорному морі. Вони не вимогливі до кисневого балансу і солоності води, їх життя проходить у морях, затоках, лиманах і гирлах річок.

За вилов чорноморських кефалей під час заборони передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Так, компенсація за одну особину незаконно виловленого лобана становить 1 887 грн, сингіля – 1 683 грн, гостроноса – 1649 грн.

Закликаємо рибалок бути відповідальними та дотримуватися встановлених обмежень. В іншому випадку на рибних мародерів чекає покарання.