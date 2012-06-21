Європарламент підтримав пропозицію скасувати обов'язкове переведення годинників в країнах ЄС навесні і восени. Згідно з діючими правилами, всі 28 країн Євросоюзу в останню неділю березня переводять годинники на одну годину вперед, а в останню неділю жовтня – на одну годину назад.
Європарламент проголосував за те, щоб у 2021 році кожна країна ЄС самостійно вирішила, в якому часовому поясі – зимовому чи літньому – їй залишитися. Рішення Європарламенту не є остаточним – воно може змінитися після переговорів за участю всіх країн ЄС.
З пропозицією скасувати обов'язковий переведення годинників виступила Єврокомісія. У країнах ЄС выдбулося соціологічне опитування за участю 4,6 мільйона чоловік, за підсумками якого 84% респондентів виступили за скасування переведення годинників. Противники такого рішення відзначали, що майже 70% опитаних представляли тільки одну країну Євросоюзу – Німеччини.
Нагадаємо, Україна перейде на літній час в день виборів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»