У столичному зоопарку завершено першу чергу реконструкції. І тепер більша частина його території виглядає зовсім інакше, ніж звикли кияни. Там панує оновлення.
Про це під час брифінгу 22 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Він розповів, що на оновленій території зоопарку облаштовано нову вхідну групу, нові приміщення та вбиральні, медпункт. Облаштували також сучасні універсальні вольєри для тварин і птахів. Триває зведення нового приміщення для приматів.
А за кошти інвесторів у новому приміщенні біля входу продовжують облаштовувати океанаріум. З’являться на території парку і фудкорти.
Зводять також і великий паркінг для відвідувачів на 500 автівок на вулиці Зоологічній, який відкриють уже в липні.
Віталій Кличко підкреслив, що працюватиме зоопарк із дотриманням усіх належних санітарно-епідеміологічних норм і правил у режимі міського парку. Без захисної маски вхід на його територію буде заборонено. А на вході відвідувачам вимірюватимуть температуру, встановили й дезінфектори для рук. Також буде обмежено кількість людей, які одночасно зможуть перебувати на території зоопарку.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»