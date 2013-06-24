З 24 липня зміниться механізм підготовки та перепідготовки водіїв. Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Щоб отримати посвідчення водія кандидатам у водії необхідно буде зробити 5 кроків:
- пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати про це свідоцтво, яке чинне 1 рік. (без складання внутрішнього іспиту);
- скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання;
- вибрати автошколу для практичної підготовки і пройти там навчання;
- скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво в автошколі, яке чинне 2 роки;
- у сервісному центрі МВС успішно скласти практичний іспит і отримати посвідчення водія.
Також через 2 місяці буде можливість отримувати платні номерні знаки для всіх типів транспортних засобів.
І ще одна приємна новина для осіб, у яких закінчився термін позбавлення права керування — відсьогодні вони можуть отримати своє посвідчення водія та скласти іспити в будь-якому сервісному центрі МВС.
Раніше такої можливості не було. Уся процедура відбувалася виключно за місцем реєстрації громадянина.