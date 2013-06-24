З 24 липня зміниться механізм підготовки та перепідготовки водіїв. Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Щоб отримати посвідчення водія кандидатам у водії необхідно буде зробити 5 кроків:

пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати про це свідоцтво, яке чинне 1 рік. (без складання внутрішнього іспиту);

скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання;

вибрати автошколу для практичної підготовки і пройти там навчання;

скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво в автошколі, яке чинне 2 роки;

у сервісному центрі МВС успішно скласти практичний іспит і отримати посвідчення водія.

Також через 2 місяці буде можливість отримувати платні номерні знаки для всіх типів транспортних засобів.

І ще одна приємна новина для осіб, у яких закінчився термін позбавлення права керування — відсьогодні вони можуть отримати своє посвідчення водія та скласти іспити в будь-якому сервісному центрі МВС.

Раніше такої можливості не було. Уся процедура відбувалася виключно за місцем реєстрації громадянина.