Португалія відкривається для всіх типів подорожей українських туристів з 26 липня.

Про це у Твітері поінформував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Португалія відкривається з 26 липня для всіх типів подорожей українців, згідно з рекомендацією Ради ЄС. Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС”, – йдеться в дописі.

Як повідомлялося, 15 липня Рада ЄС додала Україну до списку країн, з якими державам-членам Євросоюзу рекомендовано поступово знімати обмеження на «несуттєві» подорожі, що були пов’язані із пандемією COVІD-19.