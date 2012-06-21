Уряд Естонії прийняв рішення повторно запровадити обов’язковий масковий режим на території країни в громадських приміщеннях. Це пов’язано зі стрімким поширенням штаму коронавірусу "Дельта".

Про повідомляє місцеве видання ERR.

"Щоб поширення коронавірусу не змусило нас знову на початку навчального року закривати економічне та соціальне життя, ми повинні активно захищати себе та інших", - відзначила прем’єр-міністр країни Кая Каллас.

Посадовиця закликала місцевих жителів пройти вакцинацію при першій можливості й дотримуватися маскового режиму, аби зменшити поширення захворювання.

Так, починаючи з 26 серпня усі повнолітні особи повинні будуть пред'являти COVID-сертифікати під час відвідувань тренувань, клубів, залів, гуртків й інших місць відпочинку та дозвілля. Того ж самого дня в країні також запроваджують обов’язковий масковий режим в усіх громадських приміщеннях де не перевірятимуться COVID-сертифікати.