Укрзалізниця продовжує відновлювати залізничне сполучення у прифронтових зонах. З 27 грудня внесено зміни в розклад руху приміських поїздів сполученням Дергачі – Цупівка та подовжено до з. п. Нова Козача. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Рейковий автобус № 6101/6102 вирушає зі з.п. Нова Козача о 05:55 та прибуває до Дергачів о 06:34. Зі станції Дергачі вирушає о 08:19 та прибуває до Нової Козачої о 09:02.

№ 6103/6104 вирушає із з.п. Нова Козача о 09:17 та прибуває до Дергачів о 09:56. Зі станції Дергачі вирушає о 10:07 та прибуває до Нової Козачої о 10:50.

№ 6105 вирушає із з.п. Нова Козача о 11:00 та прибуває до Дергачів о 11:38.

№ 6106/6107 вирушає зі станції Дергачі о 18:08 та прибуває до з.п. Нова Козача о 18:51. З Нової Козачої вирушає о 19:07 та прибуває до Дергачів о 19:45.

Рейковий автобус на маршруті Нова Козача – Дергачі робить зупинки на станціях Цупівка, Прудянка, Слатине, Безруківка, Нові Дергачі.

З детальним розкладом руху поїздів можна ознайомитися на сайті регіональної філії «Південна залізниця», а також на інформаційних дошках вокзалів та станцій.