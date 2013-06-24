Тарифи на вантажні тарифи з 29 червня 2022 року проіндексовані на 70%. Відповідний наказ Міністерства інфраструктури України погоджений всіма причетним міністерствами, відомствами, заюстовано та опубліковано. Про це повідомляє пресслужба Укразалізниці.

Це мінімально можлива індексація вартості тарифів, яка забезпечить солідарне та справедливе навантаження на бізнес, державу та міжнародних партнерів у подоланні наслідків військової агресії росії. При цьому підвищення не стане критичним при формуванні ціни на експорт: ціна на чорні метали та зерно збільшиться лише на кілька відсотків, які повністю компенсуються позитивною ціновою кон’юнктурою на зовнішніх ринках.

Нагадаємо, АТ «Укрзалізниця» у 2021 році отримало 457 млн грн чистого прибутку. Таких результатів вдалося досягти насамперед завдяки наведенню ладу в тарифоутворенні на вантажні перевезення. Саме останні завжди генерували основні надходження для компанії й були джерелом дотування пасажирських перевезень, збитки від яких сягають 12-14 млрд грн на рік.

Після повномасштабного нападу російської федерації на Україну Укрзалізниця зазнала додаткових фінансових втрат. Так, з перших днів війни залізниця безкоштовно евакуювала 3,8 млн людей та перевезла близько 100 тис. тонн гуманітарної допомоги. При цьому кардинально — на 65,3% — впали обсяги вантажних перевезень. Крім того, збільшено вартість електроенергії, паливо-мастильних матеріалів, фіксується зростання індексу цін виробників. Також компанія вимушена витрачати значні кошти на відновлення колій, мостів, підстанцій, які постійно руйнує ворог. Завдяки індексації тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниця до кінця року отримає 11 млрд грн, необхідних для виконання поточного плану. Більшу частину фінансової підтримки — 14 млрд грн — компанія отримає від держави. Також Укрзалізниця — одне з перших підприємств, які отримали гарантії міжнародних фінансових інституцій.

Разом з тим Укрзалізниця спільно з партнерами докладає зусиль для того, щоб зберегти та збільшити вантажопотік. Так, у березні 2022 року було перевезено майже 8,3 млн тонн вантажів, а в травні — на 16,2 % більше — 9,6 млн тонн. Разом з власниками великих підприємств залізничники шукають нові логістичні ланцюжки для експорту українських товарів, а з Міністерством інфраструктури та партнерами в ЄС — нові шляхи експорту в Європу та транзиту вантажів. Завдяки перемовинам Укрзалізниці з європейськими партнерами збільшені обсяги перевантаження на кордоні та збільшена потужність пунктів перестановки візків (з широкої на вузьку колію).